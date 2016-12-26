Рассвет над городом тысяч храмов

Категорически согласен! Reply

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На шаре конечно любопытно, но по мне лучше пешком побродить ) Reply

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Пешком долго очень и жарко, вот на велике или электробайке лучше всего. Reply

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Место супер крутое, жаль что ты и правда не оказался в одной из этих корзин. Было бы просто супер.

Ну и дождался твоего поста, ура!) Reply

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Затянул с постом, но много всего вместе наложилось, так что не настроиться должным образом было, когда время свободное появлялось. Теперь вроде как понял, как Баган показывать буду, чтобы не утомить читателей похожими кадрами. Reply

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А мне как не покажешь, всему рад был. Тут еще важно как расскажешь) Reply

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У меня нет слов, божественно! Reply

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как же красиво! Reply

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Красиво! похоже на инопланетный пейзаж... Reply

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необычные такие храмы! Reply

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Потрясающие виды, дымка позволяет сделать чудесные снимки.

Да полёт на воздшном шаре дорогое удовольствие( Reply

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Саша, привет! Фантастика! Аж дух захватывает! Reply

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Пагоды и шары, шары и пагоды... Диво! Reply

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офигительно красиво, очень хочу попутешествовать по ЮВА Reply

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Вау! Слов нет, как красиво! Надеюсь, не простудились после встречи рассвета?))) Reply

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Забрал к себе) Reply

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Не смогла ни на секунду отвлечься, пока не прочитала/просмотрела весь пост!

Вот так, стало быть, рождается волшебство! ;)



А тёплые носочки тоже нельзя было? Вместо обуви? /волнуется ;) Reply

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Потрясающе красиво. Reply

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Просто слов нет, как красиво! Reply

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