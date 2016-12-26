Рассвет над городом тысяч храмов
Созерцать, как солнечный диск неспешно выползает из-за горизонта, заливая светом долину, усыпанную тысячелетними пагодами Паганского царства, и как в небо устремляются десятки воздушных шаров - одна из весомых причин бросить всё и отправиться в Мьянму. История одного из самых лучших рассветов, что я встречал в жизни.
Паганское царство существовало в западной части Бирмы в XI-XIII веках, успев за трёхвековую историю пройти путь от процветания и контроля территории почти всей современной Мьянмы до череды войн и внутренних распрей, что постепенно привели к угасанию былого величия, упадку и распаду. От столицы царства, центра культуры и религии, крупного города Паган (Баган) осталась покинутая жителями область площадью около 40 кв. километров с тысячами буддистских храмов, ступ и пагод, сохранившихся несмотря на несколько мощных землетрясений.
Рассвет (да и закат тоже) в Багане можно встречать практически с любой пагоды - выбираете ту, что повыше, и забронировав заранее с вечера велосипед или электробайк, выезжаете затемно, чтобы занять наилучшее место для съёмки. Для встречи рассвета мы выбрали не очень популярную среди туристов пагоду Булети (Bulethi). По прикидкам солнце должно было как раз вставать между двух шпилей соседних ступ.
2.
Приезжаем примерно к 6 утра, горизонт ещё затянут дымкой и небо только начинает окрашиваться в тёплые оранжево-жёлтые тона.
3.
Стоит учитывать, что рано утром в Багане ещё довольно прохладно, а Вам на ступу подниматься предстоит босиком, оставив обувь внизу. Да и съёмка во всех световых условиях может легко растянуться на час.
4.
Тем временем стремительно начало светать. А воздушные шары до сих пор не появились. Полёты осуществляют несколько компаний практически каждый день с редкими перерывами, когда над руинами Паганского царства устанавливается абсолютное безветрие.
5.
И вдруг на горизонте внезапно показывается группа шаров, а в сердце теплится надежда на красивый тёплый свет, что мы видели на открыточных кадрах из Багана.
6.
Крупнейший храм Багана, Дамаянджи (Dhammayangyi), практически скрывается за наполняемыми тёплым воздухом шарами. Точку взлёта определяют в зависимости от направления ветра в утро перед полётом. Поэтому каждая компания стартует из своего места, предлагая клиентам уникальный маршрут.
7.
Становится всё светлее, но со ступы никто не уходит. Руины Багана - рай для пейзажного фотографа: одну и ту же сцену можно отснять в короткий интервал времени в совершенно разном настроении. Пагоды и храмы предстают сначала окутанными мистическим утренним туманом, затем все детали практически исчезают от первых ярких лучей солнца и уж потом фактура каменных строений во всей красе проявляется в тёплом рассветном свете. Но не буду забегать вперёд, обо всём по порядку.
8.
Можно уже было потерять надежду и уехать обратно в отельчик отогревать замёрзшие ноги за кружкой горячего чая и завтраком, но мы не торопимся и ждём световую феерию, ведь солнце уже продирается через повисшие вдали облака.
9.
Ожидания почти подтвердились: солнце встаёт не между двумя стоящими вплотную друг к другу пагодами, а чуть правее. Но от восторга палец не сходит с кнопки спуска затвора. На рассвете садятся несколько рейсов в аэропорт Багана, так что если Вам совсем повезёт, сможете ещё и самолёт поймать на фоне солнечного диска.
10.
Уже практически все шары взлетели в бирманское небо. В идеале, стоит поснимать рассвет и с одной из пагод, и из гондолы шара.
11.
Честно говоря, полетать на воздушном шаре над Баганом пока остаётся моей мечтой.
12.
Отпугивает цена, растущая по чуть-чуть с каждым годом. Сейчас утренний полёт Вам обойдётся примерно в 350$, что по сравнению с ценами на вход в большинство достопримечательностей Мьянмы, на жильё и еду выглядит воистину колоссальной суммой.
13.
При этом полёты забронированы на несколько дней вперёд, так что если приедете в Баган, стоит озаботиться заранее.
14.
Оставалось только провожать глазами проплывающие мимо и снижающиеся пониже к ступам шары.
15.
Изначально в Багане построили около 10000 пагод, до наших дней сохранились около 2200. Некоторые имеют названия, другие на картах фигурируют просто под номерами. Встречая рассвет, Вы можете сразу приметить наиболее крупные и отправиться после к ним, всё равно объехать все храмы у Вас банально не хватит времени, да и они в большинстве своём, довольно однотипные.
16.
Эх, почему же люди не летают, как птицы?
17.
Конечно, с появлением дронов можно не платить внушительную сумму за полёт и легко отснять живописные уникальные виды, но теряется вся романтика полёта на воздушном шаре, да и долину, некогда занятую великим и могущественным Паганским царством, лучше увидеть своими глазами.
18.
Белая пагода Швесандо (Shwesandaw) - самое популярное место для встречи заката в Багане. Как видно, много туристов, скорее всего пользующихся услугами агенств, избрали её и для того, чтобы наблюдать рассветные краски.
19.
Шары подходят очень близко к пагодам. Хтиломинло (Htilominlo) - один из самых крупных и красивых храмов Багана.
20.
По траве заструились тёплые лучики солнца, а вдали по-прежнему пагоды скрывались в лёгкой дымке.
21.
И тут пошёл тот самый свет, ради которого я мёрз уже почти час на пагоде Булети.
22.
Слова излишни. Один из лучших кадров за всю поездку.
23.
Смотровую башню Нан Мьинт (Nann Myint) для встречи рассвета рекомендовать не могу, скорее всего она окажется закрытой. Да и в целом, доехать до неё можно, но находится башня в стороне от основных храмов, так что виды оттуда будут не "на миллион" уж точно.
24.
А вернуться в Баган только ради того, чтобы полетать на шаре, очень хочется. В следующий раз обязательно несмотря на ценник.
25.
Теперь отправимся на электробайке знакомиться с наследием Паганского царства и посетим как самые значимые храмы, так и обозначенные просто цифрами. Keep it locked!
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Паганское царство существовало в западной части Бирмы в XI-XIII веках, успев за трёхвековую историю пройти путь от процветания и контроля территории почти всей современной Мьянмы до череды войн и внутренних распрей, что постепенно привели к угасанию былого величия, упадку и распаду. От столицы царства, центра культуры и религии, крупного города Паган (Баган) осталась покинутая жителями область площадью около 40 кв. километров с тысячами буддистских храмов, ступ и пагод, сохранившихся несмотря на несколько мощных землетрясений.
Рассвет (да и закат тоже) в Багане можно встречать практически с любой пагоды - выбираете ту, что повыше, и забронировав заранее с вечера велосипед или электробайк, выезжаете затемно, чтобы занять наилучшее место для съёмки. Для встречи рассвета мы выбрали не очень популярную среди туристов пагоду Булети (Bulethi). По прикидкам солнце должно было как раз вставать между двух шпилей соседних ступ.
2.
Приезжаем примерно к 6 утра, горизонт ещё затянут дымкой и небо только начинает окрашиваться в тёплые оранжево-жёлтые тона.
3.
Стоит учитывать, что рано утром в Багане ещё довольно прохладно, а Вам на ступу подниматься предстоит босиком, оставив обувь внизу. Да и съёмка во всех световых условиях может легко растянуться на час.
4.
Тем временем стремительно начало светать. А воздушные шары до сих пор не появились. Полёты осуществляют несколько компаний практически каждый день с редкими перерывами, когда над руинами Паганского царства устанавливается абсолютное безветрие.
5.
И вдруг на горизонте внезапно показывается группа шаров, а в сердце теплится надежда на красивый тёплый свет, что мы видели на открыточных кадрах из Багана.
6.
Крупнейший храм Багана, Дамаянджи (Dhammayangyi), практически скрывается за наполняемыми тёплым воздухом шарами. Точку взлёта определяют в зависимости от направления ветра в утро перед полётом. Поэтому каждая компания стартует из своего места, предлагая клиентам уникальный маршрут.
7.
Становится всё светлее, но со ступы никто не уходит. Руины Багана - рай для пейзажного фотографа: одну и ту же сцену можно отснять в короткий интервал времени в совершенно разном настроении. Пагоды и храмы предстают сначала окутанными мистическим утренним туманом, затем все детали практически исчезают от первых ярких лучей солнца и уж потом фактура каменных строений во всей красе проявляется в тёплом рассветном свете. Но не буду забегать вперёд, обо всём по порядку.
8.
Можно уже было потерять надежду и уехать обратно в отельчик отогревать замёрзшие ноги за кружкой горячего чая и завтраком, но мы не торопимся и ждём световую феерию, ведь солнце уже продирается через повисшие вдали облака.
9.
Ожидания почти подтвердились: солнце встаёт не между двумя стоящими вплотную друг к другу пагодами, а чуть правее. Но от восторга палец не сходит с кнопки спуска затвора. На рассвете садятся несколько рейсов в аэропорт Багана, так что если Вам совсем повезёт, сможете ещё и самолёт поймать на фоне солнечного диска.
10.
Уже практически все шары взлетели в бирманское небо. В идеале, стоит поснимать рассвет и с одной из пагод, и из гондолы шара.
11.
Честно говоря, полетать на воздушном шаре над Баганом пока остаётся моей мечтой.
12.
Отпугивает цена, растущая по чуть-чуть с каждым годом. Сейчас утренний полёт Вам обойдётся примерно в 350$, что по сравнению с ценами на вход в большинство достопримечательностей Мьянмы, на жильё и еду выглядит воистину колоссальной суммой.
13.
При этом полёты забронированы на несколько дней вперёд, так что если приедете в Баган, стоит озаботиться заранее.
14.
Оставалось только провожать глазами проплывающие мимо и снижающиеся пониже к ступам шары.
15.
Изначально в Багане построили около 10000 пагод, до наших дней сохранились около 2200. Некоторые имеют названия, другие на картах фигурируют просто под номерами. Встречая рассвет, Вы можете сразу приметить наиболее крупные и отправиться после к ним, всё равно объехать все храмы у Вас банально не хватит времени, да и они в большинстве своём, довольно однотипные.
16.
Эх, почему же люди не летают, как птицы?
17.
Конечно, с появлением дронов можно не платить внушительную сумму за полёт и легко отснять живописные уникальные виды, но теряется вся романтика полёта на воздушном шаре, да и долину, некогда занятую великим и могущественным Паганским царством, лучше увидеть своими глазами.
18.
Белая пагода Швесандо (Shwesandaw) - самое популярное место для встречи заката в Багане. Как видно, много туристов, скорее всего пользующихся услугами агенств, избрали её и для того, чтобы наблюдать рассветные краски.
19.
Шары подходят очень близко к пагодам. Хтиломинло (Htilominlo) - один из самых крупных и красивых храмов Багана.
20.
По траве заструились тёплые лучики солнца, а вдали по-прежнему пагоды скрывались в лёгкой дымке.
21.
И тут пошёл тот самый свет, ради которого я мёрз уже почти час на пагоде Булети.
22.
Слова излишни. Один из лучших кадров за всю поездку.
23.
Смотровую башню Нан Мьинт (Nann Myint) для встречи рассвета рекомендовать не могу, скорее всего она окажется закрытой. Да и в целом, доехать до неё можно, но находится башня в стороне от основных храмов, так что виды оттуда будут не "на миллион" уж точно.
24.
А вернуться в Баган только ради того, чтобы полетать на шаре, очень хочется. В следующий раз обязательно несмотря на ценник.
25.
Теперь отправимся на электробайке знакомиться с наследием Паганского царства и посетим как самые значимые храмы, так и обозначенные просто цифрами. Keep it locked!
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Ну и дождался твоего поста, ура!)
Да полёт на воздшном шаре дорогое удовольствие(
Вот так, стало быть, рождается волшебство! ;)
А тёплые носочки тоже нельзя было? Вместо обуви? /волнуется ;)
Потрясающе красиво.