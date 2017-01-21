Наследие Паганского царства

самобытный пейзаж. И ведь все это строили в этих регионах в такой древности! Это ж ничуть не менее интересно и совершенно в архитектурном плане, чем готические строения Европы. А сейчас там такой упадок... как деградировал регион, однако... Одно только непонятно- зачем им СТОЛЬКО пагод?:) Reply

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Каждый король строил новый храм и называл его в свою честь часто. Храм тут же обрастал пагодами поменьше. И древние бирманцы имели тенденцию не восстанавливать и достраивать частично разрушившийся храм или пагоду, а строить новые. И поскольку город судя по всему занимал огромную территорию, везде, в каждом районе, если так можно сказать, строили пагоды. Reply

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Спасибо, тоже хотел спросить об этом. Зачем столько пагод в одном месте Reply

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Прелестно, дорогой Карандашик, просто прелестно! Reply

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Дико потрясающее место, одно из тех куда хочется попасть, которое вдохнавляет, которое тянет к себе Reply

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Да, Слава, туда определённо стоит добраться хотя бы разок. Я фотографии увидел когда-то и сразу "заболел" Баганом и Мьянмой в целом. Так что договаривайся с женой и планируй один из будущих отпусков. Reply

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Боюсь что точно не в этом году, но планы показать Азию жене есть, она там не была, даже в Таиланде. Reply

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Таиланд совсем другой, туда всегда можно успеть съездить. Reply

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Да это в общем, чтоб отметить что вообще нигде в Азии не была) Reply

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Всё впереди, у меня жена тоже до прошлого Нового Года ни разу в Азии не была, теперь знакомится постепенно с разных сторон. Reply

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А вообще, я сам еще не покидал пределы нашего материка, надо планировать что-то более глобальное) Reply

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Главное - создать намерение. Постепенно всё придёт, если прилагать дополнительно усилия, а не только думать и планировать. Reply

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Баган место приятное, но пост получается интереснее когда туда не переписывают википедию Reply

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Оставить читателя без минимальных исторических данных, по моему мнению, неправильно. К слову, при подготовке постов о Мьянме я больше использую англоязычные сайты, там по храмам больше информации. Вот если бы между снимков пагод расписывать историю царства и насыщать текст именами королей, с кем они воевали и т.д., то пост вряд ли бы кто-то досмотрел до конца. Так что придерживаюсь золотой середины. А заинтересовавшийся темой читатель может продолжить дальнейшие исследования самостоятельно, начав хотя бы с той же википедии. Reply

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Спасибо за интересный рассказ замечательные снимки! Reply

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Спасибо, стараемся Reply

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Так держать! Reply

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Очень красиво и очень интересно! Спасибо, прочитала и посмотрела с удовольствием! Reply

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Спасибо. Потому что сложновато было данный материал разбирать и готовить, чтобы выгодно подать. Reply

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интересные пейзажи Reply

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Спасибо! Интересно Reply

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Саша, привет! как мне нравятся эти старинные пагоды! они мне напоминают крепких воинов в плащах цвета охры) Reply

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Привет, Катя. Необычное сравнение. Reply

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Количество пагод поражает, но для непосвященных они действительно выглядят несколько однообразно! Reply

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И для непосвящённых тоже, крупные храмы только существенно друг от друга отличались, так как строились разными царями в разное время. Reply

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Очень впечатляющее место Reply

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красивые храмы - интересное место. Reply

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Крутое место! А вход на территорию платный? Reply

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Да, есть небольшой сбор, который взимают при въезде в соседнюю деревню/городок Ньянг У. Но мы приехали на маршрутке по темноте и нигде ничего не потребовали. Reply

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Духовное богатство однако +) Reply

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Не поганое такое наследство у Паганского царства.

;) Reply

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Хунта с ним погано обращалась разве что Reply

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Хунты - они поганые, да.. Он них только поганства и можно ждать. Reply

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красота Reply

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Интересное место,хотелось бы там погулять в округе и все посмотреть)

А змеи там есть?)

Их боюсь) Reply

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Про инциденты со змеями ни разу не слышал применительно к тем краям, может, и водятся, но ни одной не видели. Reply

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Как всегда, отлично!

С удовольствием прочел) Reply

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До сих пор не попали под охрану ЮНЕСКО? Reply

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Да вроде как до сих пор ввиду былых разногласий Reply

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радует тотальное отсутствие человеков ) Reply

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Согласен, а то давно бы изгадили всё... Reply

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Хватит спамить своей ссылкой, имейте совесть. Reply

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Проклятая хунта... Даже около пагоды не могли поставить камня с именем короля... Которого убили индусы. Reply

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Там местами стоят таблички около пагод, но в основном, на бирманском. Название пагод на английском. Но я их, естественно, не снимал. Reply

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Дак хунта же виновата, не? (сарказм)

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Вот почему россияне и все реднеки в мире рады Трампу! Мир устал от либерального вранья, просто устал.

Вы то поняли свою ошибку? Если бы не хунта, то вы бы даже и табличек то не увидели. Reply

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>>По Багану лучше всего разъезжать на взятом в прокате велосипеде или электробайке. Стоит учесть, что батареи байка несмотря на заверения прокатчика на целый день интенсивной езды не хватит.



У меня батареи вполне хватало на день. На крайняк можно позвонить в прокат, они привозят новую батарею. Или кого из местных попросить позвонить. Главное телефон проката взять. А велосепид, тоже вариант, но, на мой взгляд, не самый лучший. По жаре, да по песчаным дорогам может быть утомительно на велике ездить.



Фотки классные. Reply

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