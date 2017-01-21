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Наследие Паганского царства

Древний бирманский город Баган вряд ли Вы обнаружите на карте Мьянмы. Столица некогда великого Паганского царства нынче представляет собой обширную археологическую зону с разбросанными по её территории тысячами больших и малых храмов, пагод и монастырей, что привлекают туристов со всего мира.

     

Паганское царство существовало в западной части Бирмы в XI-XIII веках, успев за трёхвековую историю пройти путь от процветания и контроля территории почти всей современной Мьянмы до череды войн и внутренних распрей, что постепенно привели к угасанию былого величия, упадку и распаду. От былого центра культура и религии осталась покинутая жителями область площадью около 40 кв. километров с тысячами буддистских храмов, ступ и пагод, сохранившихся несмотря на несколько мощных землетрясений. Первоначально храмов насчитывалось более 4500, сейчас сохранилось около 2230, довольно много пагод лежат в руинах, почти 600 смыла река Иравади во время крупного летнего наводнения.

2.  

С 1962го по 2008й годы Мьянма (Бирма) находилась под управлением военных, что внесло свою ложку дёгтя в сохранение региона и привело к тому, что руины Багана не находятся под охраной ЮНЕСКО. Каждый из аутентичных крупных храмов характеризовался уникальным архитектурным стилем и деталями. Восстановление и реставрация многих храмов носила хаотичный характер. Руководимые хунтой непрофессиональные работники, не имеющие глубоких знаний об истории Паганского царства, буквально тыкая пальцем в небо, наугад, достраивали однообразные шпили, а современные красные кирпичи укладывались в один ряд вместе с древними. В течение 20 лет ЮНЕСКО предлагало свои консультации и пыталась оказать помощь при исследовательских и реставрационных работах, однако все их попытки игнорировались бирманской хунтой.

3.  

Первым делом мы поехали к самому крупному храму Багана - Дамаянджи (Dhammayangyi), напоминающему майянскую пирамиду. Строивший его в 1167-1170х годах король отличался особой суровостью и лично контролировал строительство. Если иголку можно было просунуть между кирпичами, то каменщиков казнили. Впрочем, сам король не дожил до завершения строительства. Ему противили индуистские ритуалы, так что он казнил одну принцессу, что их проводила. Отец принцессы решил отомстить и прислал 8 убийц, чтобы расквитаться прямо внутри храма с не толерантным монархом, который в историю вошёл под именем "король, убитый индусами". Внутренние помещения храма столетия назад завалили кирпичными обломками и мелкими камнями, так что для посетителей открыты лишь несколько узких коридоров, а на некоторые из верхних террас можно свободно подняться для встречи заката или рассвета.

4.  

Приехав в Баган, я подумал, что по итогам почти о каждом крупном храме получится состряпать отдельный полноценный пост. На деле получается совсем иначе. Так что главным образом, поделюсь своими общими наблюдениями и ощущениями, интересными деталями, а также дам несколько практических советов по самостоятельному исследованию наследия Паганского царства.

5.  

Храм Хтиломинло (Htilominlo), чьё название можно перевести как "благословение трёх миров", был построен в 1218м году королём на том самом месте, где среди пяти братьев его выбрали кронпринцем. По соседству с трёхуровневым 46метровым храмом находятся монастырские постройки, с крыши которых открывается наилучший вид на Хтиломинло. Сами бы ни за что не догадались, если бы не одна разговорчивая продавщица с раскинувшегося у ворот храма рынка, что буквально за руку отвела нас туда. Молодая разговорчивая бирманка искренне говорила, что с удовольствием поменяла бы свою смуглую кожу на нашу белую и слегка потемневшую от загара, а карие азиатские глаза на голубые или зелёные, свойственные европейцам, по её мнению. Увидев на пальцах моих рук почти десяток колец, она выпалила: "So many girlfriends! (Так много девушек!)" Видимо, в Мьянме мужчины носят кольца только в случае серьёзных отношений. Как бы расширились её глаза, если бы Хтиломинло навестил маэстро Пётр Ловыгин!

6.  

На рынке около храма Хтиломинло в тени за станком ткала шарф женщина из народности Падаунг. Девочкам в раннем возрасте надевают кольца на шею. С годами число витков увеличивается, что приводит к деформации грудной клетки и ключиц, из-за чего шея кажется длиннее обычно, а женщин называют длинношеими. На самом деле, засчёт колец шейный отдел позвоночника не вытягивается, а наоборот, плечи и грудная клетка сжимаются и проседают вниз.

7.  

И если снаружи самые крупные пагоды поражают изяществом тонких резных форм, то интерьеры довольно аскетичны. Чаще всего глазам любознательного исследователя предстанут голые кирпичные или оштукатуренные стены и статуи Будд в различном исполнении.

8.  

В Мьянме в храмах часто можно встретить статуи стоячего Будды. В городе Моунъюа, к примеру, находится самая большая в мире статуя Будды высотой 116 метров. В пагодах Багана тоже приходится задирать голову, чтобы посмотреть на лик просветлённого учителя. Кстати, существует мнение, что если смотреть на лики этих статуй с разной дистанции, выражение лица Будды тоже отличается.

9.  

Честно говоря, подобного не заметил, на лице Будды всегда еле заметная улыбка.

10.

По Багану лучше всего разъезжать на взятом в прокате велосипеде или электробайке. Стоит учесть, что батареи байка несмотря на заверения прокатчика на целый день интенсивной езды не хватит. Так что следите за индикатором, чтобы не катить свой скутер обратно в прокат по песчаным просёлочным дорогам от отдалённых храмов.

11.

Любители аутентичного исследования местности могут нанять повозку, запряжённую лошадьми, или с шиком прокатиться на коровках. Как будто мчишь свататься к бирманской красавице.

12.

Довольно быстро все пагоды сливаются в бесконечный поток, и уже сложно понять, где ты был и какие пагоды успел посмотреть. А тем более запомнить их названия, ведь многие имеют просто номера.

13.

Всё-таки по одиночке они хоть и смотрятся грандиозно и величественно, по-настоящему захватывает дух, когда взбираешься на какой-либо из доступных высоких храмов и обозреваешь окрестности с высоты нескольких десятков метров.

14.

Выигрышнее картина, разумеется, в послерассветные и предзакатные часы. Но даже в дневных поездках под испепеляющем бирманским солнцем на скутере среди многовековых храмов есть своя романтика.

15.

Особенно если отклониться в сторону от самых крупных храмов, посещаемых большими туристическими группами.

16.

Спасают от однообразия сохранившиеся кое-где статуи и орнаменты.

17.

18.

19.

Даже не стоит пытаться запомнить названия храмов. Хотя лучше заранее насобирать информации в сети и отметить себе на карте самые крупные и примечательные пагоды, явно заслуживающие посещения. Годопалин (Gawdawpalin), тоже датирующийся 11м веком, один из таких храмов.

20.

На осмотр Багана мы выделили два полных дня, и этого вполне достаточно.

21.

Если заранее подготовить маршрут, Вы вполне управитесь и за один день. Но в идеале лучше (при наличии средств) одним утром полетать на воздушном шаре, другим утром снимать рассвет с шарами, заполонившими небо, и после досмотреть какие-то отдалённые храмы, куда не успели доехать в предыдущий день.

22.

Помимо стоящей особняков золочёной ступы Швезигон, можно встретить ещё несколько безымянных небольших пагод с золочёными верхушками.

23.

Часть пагод выглядит недавно отреставрированными. Всё-таки регион серьёзно пострадал от землетрясений 1975го и 2015го годов.

24.

Внутри больших пагод быстро устаёшь от однообразия. Чаще всего - статуя Будды на фоне голых стен либо тусклых, еле сохранившихся фресок.

25.

К сожалению, мы не доехали до нескольких пагод, где фрески гораздо лучше сохранились, о чём я узнал уже по возвращению домой.

26.

Зато чисто случайно набрели на небольшой и абсолютно непримечательный снаружи индуистский храм Нанпайя (Nanpaya).

27.

Внутри Нанпайя сохранились резные барельефы с изображением Брахмы и других индуистских богов.

28.

Очень напомнило резьбу кхмерских храмов Ангкора в Камбодже.

29.

Для встречи рассвета рекомендую пагоду Булети (Bulethi). Находится она довольно далеко от Старого Багана, поближе к Ньянг У, так что поездка на скутере по темноте обещает стать освежающей и продолжительной.

30.

Пагоду сложно перепутать с другими в данной области. Прямо напротив - похожая пагода, чуть ниже, тоже с лестницей. Солнце будет вставать из-за горизонта, освещая все основные крупные храмы у Вас за спиной.

31.

Если повезёт, солнечный диск поднимется прямо между двух шпилей соседних пагод-близнецов, в ином случае попробуйте ловить ранние самолёты, садящиеся в аэропорт Ньянг У.

32.

Если бы не линии электропередач, сложно было бы сказать, каким годом датируется данный снимок.

33.

Вдали маячит обзорная башня, построенная хунтой, но смысла добираться до неё никакого нет. Подъём платный, а виды явно будут не самые лучшие в силу отдалённости от остальных крупных построек Багана.

34.

Для заката большинство посещающих Баган выбирают белую пагоду Швесандо, её тоже невозможно перепутать с остальными.

35.

В следующем посте покажу закатные кадры со ступы Швесандо. Keep it locked!

Другие посты о Мьянме:
Швезигон - прообраз бирманских ступ
 Рассвет над городом тысяч храмов
 Дети Мьянмы


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promo sasha_lotus январь 18, 14:43 51
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    danitta
    самобытный пейзаж. И ведь все это строили в этих регионах в такой древности! Это ж ничуть не менее интересно и совершенно в архитектурном плане, чем готические строения Европы. А сейчас там такой упадок... как деградировал регион, однако... Одно только непонятно- зачем им СТОЛЬКО пагод?:)
    sasha_lotus
    Каждый король строил новый храм и называл его в свою честь часто. Храм тут же обрастал пагодами поменьше. И древние бирманцы имели тенденцию не восстанавливать и достраивать частично разрушившийся храм или пагоду, а строить новые. И поскольку город судя по всему занимал огромную территорию, везде, в каждом районе, если так можно сказать, строили пагоды.
    kostiyanich
    Спасибо, тоже хотел спросить об этом. Зачем столько пагод в одном месте
    alkopona
    Дико потрясающее место, одно из тех куда хочется попасть, которое вдохнавляет, которое тянет к себе
    sasha_lotus
    Да, Слава, туда определённо стоит добраться хотя бы разок. Я фотографии увидел когда-то и сразу "заболел" Баганом и Мьянмой в целом. Так что договаривайся с женой и планируй один из будущих отпусков.
    alkopona
    Боюсь что точно не в этом году, но планы показать Азию жене есть, она там не была, даже в Таиланде.
    sasha_lotus
    Таиланд совсем другой, туда всегда можно успеть съездить.
    alkopona
    Да это в общем, чтоб отметить что вообще нигде в Азии не была)
    sasha_lotus
    Всё впереди, у меня жена тоже до прошлого Нового Года ни разу в Азии не была, теперь знакомится постепенно с разных сторон.
    alkopona
    А вообще, я сам еще не покидал пределы нашего материка, надо планировать что-то более глобальное)
    sasha_lotus
    Главное - создать намерение. Постепенно всё придёт, если прилагать дополнительно усилия, а не только думать и планировать.
    vnarod
    Баган место приятное, но пост получается интереснее когда туда не переписывают википедию
    sasha_lotus
    Оставить читателя без минимальных исторических данных, по моему мнению, неправильно. К слову, при подготовке постов о Мьянме я больше использую англоязычные сайты, там по храмам больше информации. Вот если бы между снимков пагод расписывать историю царства и насыщать текст именами королей, с кем они воевали и т.д., то пост вряд ли бы кто-то досмотрел до конца. Так что придерживаюсь золотой середины. А заинтересовавшийся темой читатель может продолжить дальнейшие исследования самостоятельно, начав хотя бы с той же википедии.
    alenushkamis
    Спасибо за интересный рассказ замечательные снимки!
    muranochka
    Очень красиво и очень интересно! Спасибо, прочитала и посмотрела с удовольствием!
    sasha_lotus
    Спасибо. Потому что сложновато было данный материал разбирать и готовить, чтобы выгодно подать.
    panikazimira
    Саша, привет! как мне нравятся эти старинные пагоды! они мне напоминают крепких воинов в плащах цвета охры)
    vagant
    Количество пагод поражает, но для непосвященных они действительно выглядят несколько однообразно!
    sasha_lotus
    И для непосвящённых тоже, крупные храмы только существенно друг от друга отличались, так как строились разными царями в разное время.
    el_puzo
    красивые храмы - интересное место.
    lavagra
    Крутое место! А вход на территорию платный?
    sasha_lotus
    Да, есть небольшой сбор, который взимают при въезде в соседнюю деревню/городок Ньянг У. Но мы приехали на маршрутке по темноте и нигде ничего не потребовали.
    donna_laura
    Не поганое такое наследство у Паганского царства.
    ;)
    donna_laura
    Хунты - они поганые, да.. Он них только поганства и можно ждать.
    tanafi
    Интересное место,хотелось бы там погулять в округе и все посмотреть)
    А змеи там есть?)
    Их боюсь)
    sasha_lotus
    Про инциденты со змеями ни разу не слышал применительно к тем краям, может, и водятся, но ни одной не видели.
    cr2
    Как всегда, отлично!
    С удовольствием прочел)
    ayrat72
    До сих пор не попали под охрану ЮНЕСКО?
    kybaman
    Проклятая хунта... Даже около пагоды не могли поставить камня с именем короля... Которого убили индусы.
    sasha_lotus
    Там местами стоят таблички около пагод, но в основном, на бирманском. Название пагод на английском. Но я их, естественно, не снимал.
    kybaman
    Дак хунта же виновата, не? (сарказм)
    ==================

    Вот почему россияне и все реднеки в мире рады Трампу! Мир устал от либерального вранья, просто устал.
    Вы то поняли свою ошибку? Если бы не хунта, то вы бы даже и табличек то не увидели.
    hitman77
    >>По Багану лучше всего разъезжать на взятом в прокате велосипеде или электробайке. Стоит учесть, что батареи байка несмотря на заверения прокатчика на целый день интенсивной езды не хватит.

    У меня батареи вполне хватало на день. На крайняк можно позвонить в прокат, они привозят новую батарею. Или кого из местных попросить позвонить. Главное телефон проката взять. А велосепид, тоже вариант, но, на мой взгляд, не самый лучший. По жаре, да по песчаным дорогам может быть утомительно на велике ездить.

    Фотки классные.
    sasha_lotus
    Байки вроде новые были, но брали с рассветом, в середине дня, часов в 12-13 уже отрубался. Я один раз заменил и поехал дальше кататься. По некоторым дорогам там на велике точно придётся туго.
    Спасибо!
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