Наследие Паганского царства

Древний бирманский город Баган вряд ли Вы обнаружите на карте Мьянмы. Столица некогда великого Паганского царства нынче представляет собой обширную археологическую зону с разбросанными по её территории тысячами больших и малых храмов, пагод и монастырей, что привлекают туристов со всего мира. Паганское царство существовало в западной части Бирмы в XI-XIII веках, успев за трёхвековую историю пройти путь от процветания и контроля территории почти всей современной Мьянмы до череды войн и внутренних распрей, что постепенно привели к угасанию былого величия, упадку и распаду. От былого центра культура и религии осталась покинутая жителями область площадью около 40 кв. километров с тысячами буддистских храмов, ступ и пагод, сохранившихся несмотря на несколько мощных землетрясений. Первоначально храмов насчитывалось более 4500, сейчас сохранилось около 2230, довольно много пагод лежат в руинах, почти 600 смыла река Иравади во время крупного летнего наводнения.2.С 1962го по 2008й годы Мьянма (Бирма) находилась под управлением военных, что внесло свою ложку дёгтя в сохранение региона и привело к тому, что руины Багана не находятся под охраной ЮНЕСКО. Каждый из аутентичных крупных храмов характеризовался уникальным архитектурным стилем и деталями. Восстановление и реставрация многих храмов носила хаотичный характер. Руководимые хунтой непрофессиональные работники, не имеющие глубоких знаний об истории Паганского царства, буквально тыкая пальцем в небо, наугад, достраивали однообразные шпили, а современные красные кирпичи укладывались в один ряд вместе с древними. В течение 20 лет ЮНЕСКО предлагало свои консультации и пыталась оказать помощь при исследовательских и реставрационных работах, однако все их попытки игнорировались бирманской хунтой.3.Первым делом мы поехали к самому крупному храму Багана - Дамаянджи (Dhammayangyi), напоминающему майянскую пирамиду. Строивший его в 1167-1170х годах король отличался особой суровостью и лично контролировал строительство. Если иголку можно было просунуть между кирпичами, то каменщиков казнили. Впрочем, сам король не дожил до завершения строительства. Ему противили индуистские ритуалы, так что он казнил одну принцессу, что их проводила. Отец принцессы решил отомстить и прислал 8 убийц, чтобы расквитаться прямо внутри храма с не толерантным монархом, который в историю вошёл под именем "король, убитый индусами". Внутренние помещения храма столетия назад завалили кирпичными обломками и мелкими камнями, так что для посетителей открыты лишь несколько узких коридоров, а на некоторые из верхних террас можно свободно подняться для встречи заката или рассвета.4.Приехав в Баган, я подумал, что по итогам почти о каждом крупном храме получится состряпать отдельный полноценный пост. На деле получается совсем иначе. Так что главным образом, поделюсь своими общими наблюдениями и ощущениями, интересными деталями, а также дам несколько практических советов по самостоятельному исследованию наследия Паганского царства.5.Храм Хтиломинло (Htilominlo), чьё название можно перевести как "благословение трёх миров", был построен в 1218м году королём на том самом месте, где среди пяти братьев его выбрали кронпринцем. По соседству с трёхуровневым 46метровым храмом находятся монастырские постройки, с крыши которых открывается наилучший вид на Хтиломинло. Сами бы ни за что не догадались, если бы не одна разговорчивая продавщица с раскинувшегося у ворот храма рынка, что буквально за руку отвела нас туда. Молодая разговорчивая бирманка искренне говорила, что с удовольствием поменяла бы свою смуглую кожу на нашу белую и слегка потемневшую от загара, а карие азиатские глаза на голубые или зелёные, свойственные европейцам, по её мнению. Увидев на пальцах моих рук почти десяток колец, она выпалила: "So many girlfriends! (Так много девушек!)" Видимо, в Мьянме мужчины носят кольца только в случае серьёзных отношений. Как бы расширились её глаза, если бы Хтиломинло навестил маэстро Пётр Ловыгин!6.На рынке около храма Хтиломинло в тени за станком ткала шарф женщина из народности Падаунг. Девочкам в раннем возрасте надевают кольца на шею. С годами число витков увеличивается, что приводит к деформации грудной клетки и ключиц, из-за чего шея кажется длиннее обычно, а женщин называют длинношеими. На самом деле, засчёт колец шейный отдел позвоночника не вытягивается, а наоборот, плечи и грудная клетка сжимаются и проседают вниз.7.И если снаружи самые крупные пагоды поражают изяществом тонких резных форм, то интерьеры довольно аскетичны. Чаще всего глазам любознательного исследователя предстанут голые кирпичные или оштукатуренные стены и статуи Будд в различном исполнении.8.В Мьянме в храмах часто можно встретить статуи стоячего Будды. В городе Моунъюа, к примеру, находится самая большая в мире статуя Будды высотой 116 метров. В пагодах Багана тоже приходится задирать голову, чтобы посмотреть на лик просветлённого учителя. Кстати, существует мнение, что если смотреть на лики этих статуй с разной дистанции, выражение лица Будды тоже отличается.9.Честно говоря, подобного не заметил, на лице Будды всегда еле заметная улыбка.10.По Багану лучше всего разъезжать на взятом в прокате велосипеде или электробайке. Стоит учесть, что батареи байка несмотря на заверения прокатчика на целый день интенсивной езды не хватит. Так что следите за индикатором, чтобы не катить свой скутер обратно в прокат по песчаным просёлочным дорогам от отдалённых храмов.11.Любители аутентичного исследования местности могут нанять повозку, запряжённую лошадьми, или с шиком прокатиться на коровках. Как будто мчишь свататься к бирманской красавице.12.Довольно быстро все пагоды сливаются в бесконечный поток, и уже сложно понять, где ты был и какие пагоды успел посмотреть. А тем более запомнить их названия, ведь многие имеют просто номера.13.Всё-таки по одиночке они хоть и смотрятся грандиозно и величественно, по-настоящему захватывает дух, когда взбираешься на какой-либо из доступных высоких храмов и обозреваешь окрестности с высоты нескольких десятков метров.14.Выигрышнее картина, разумеется, в послерассветные и предзакатные часы. Но даже в дневных поездках под испепеляющем бирманским солнцем на скутере среди многовековых храмов есть своя романтика.15.Особенно если отклониться в сторону от самых крупных храмов, посещаемых большими туристическими группами.16.Спасают от однообразия сохранившиеся кое-где статуи и орнаменты.17.18.19.Даже не стоит пытаться запомнить названия храмов. Хотя лучше заранее насобирать информации в сети и отметить себе на карте самые крупные и примечательные пагоды, явно заслуживающие посещения. Годопалин (Gawdawpalin), тоже датирующийся 11м веком, один из таких храмов.20.На осмотр Багана мы выделили два полных дня, и этого вполне достаточно.21.Если заранее подготовить маршрут, Вы вполне управитесь и за один день. Но в идеале лучше (при наличии средств) одним утром полетать на воздушном шаре, другим утром снимать рассвет с шарами, заполонившими небо, и после досмотреть какие-то отдалённые храмы, куда не успели доехать в предыдущий день.22.Помимо стоящей особняков золочёной ступы Швезигон , можно встретить ещё несколько безымянных небольших пагод с золочёными верхушками.23.Часть пагод выглядит недавно отреставрированными. Всё-таки регион серьёзно пострадал от землетрясений 1975го и 2015го годов.24.Внутри больших пагод быстро устаёшь от однообразия. Чаще всего - статуя Будды на фоне голых стен либо тусклых, еле сохранившихся фресок.25.К сожалению, мы не доехали до нескольких пагод, где фрески гораздо лучше сохранились, о чём я узнал уже по возвращению домой.26.Зато чисто случайно набрели на небольшой и абсолютно непримечательный снаружи индуистский храм Нанпайя (Nanpaya).27.Внутри Нанпайя сохранились резные барельефы с изображением Брахмы и других индуистских богов.28.Очень напомнило резьбу кхмерских храмов Ангкора в Камбодже.29.Для встречи рассвета рекомендую пагоду Булети (Bulethi). Находится она довольно далеко от Старого Багана, поближе к Ньянг У, так что поездка на скутере по темноте обещает стать освежающей и продолжительной.30.Пагоду сложно перепутать с другими в данной области. Прямо напротив - похожая пагода, чуть ниже, тоже с лестницей. Солнце будет вставать из-за горизонта, освещая все основные крупные храмы у Вас за спиной.31.Если повезёт, солнечный диск поднимется прямо между двух шпилей соседних пагод-близнецов, в ином случае попробуйте ловить ранние самолёты, садящиеся в аэропорт Ньянг У.32.Если бы не линии электропередач, сложно было бы сказать, каким годом датируется данный снимок.33.Вдали маячит обзорная башня, построенная хунтой, но смысла добираться до неё никакого нет. Подъём платный, а виды явно будут не самые лучшие в силу отдалённости от остальных крупных построек Багана.34.Для заката большинство посещающих Баган выбирают белую пагоду Швесандо, её тоже невозможно перепутать с остальными.35.В следующем посте покажу закатные кадры со ступы Швесандо. Keep it locked!