Вокзал Ориенте - торжество биоморфной архитектуры
Построенные к крупным международным событиям вроде Олимпийских игр сооружения после их завершения нередко теряют свою функциональность и простаивают без дела, но не всегда. Футуристический вокзал Ориенте в Лиссабоне вдохнул жизнь в район, где в 1998м году проводилась выставка "Экспо", и стал важнейшим транспортным узлом столицы Португалии.
В 1993м году испанский архитектор Сантьяго Калатрава выиграл публичный конкурс, объявленный городскими властями Лиссабона, поскольку превзошёл их ожидания, представив не просто проект вокзала, а своё видение преобразования некогда сугубо промышленного района Оливаиш в привлекательную для туристов и комфортную для жителей зону и после завершения "Экспо". Помимо визуально притягательного скелетоподобного внешнего облика будущего транспортного хаба Калатрава предложил продлить существовавшую на тот момент улицу до набережной, где располагались основные объекты выставки, и проложить параллельно ей ещё одну новую улицу.
2.
Между двумя улицами возвышалось уникальное по своей структуре здание, объединявшее в себе функции железнодорожного вокзала, автовокзала и станции метро и обеспечивавшее не только быстрый доступ на "Экспо" прилетавшим в близлежащий столичный аэропорт, но и удобство смены видов транспорта для рядовых лиссабонцев. Платформы и восемь железнодорожных путей были приподняты над уровнем земли и помещены под полупрозрачную крышу облегчённой конструкции, покоящуюся на относительно тонких металлических столбах, разветвляющихся к верху подобно пальмовым деревьям. Густая роща даёт ожидающим своего поезда надёжное укрытие от дождя, но практически никак не защищает от боковых порывов ветра.
3.
В то время как верхний уровень возвышается над районом футуристическим оазисом, нижняя часть вокзала, исполненная в бетоне, напоминает огромный просторный грот, скрывающий перемещения людей с одного вида транспорта на другой. Несмотря на тот факт, что Ориенте стал главным транспортным хабом столицы, принимая как поезда ближнего и дальнего следования, так и международные рейсы, внутри не ощущаешь суеты и толкотни, свойственной многим крупным вокзалам.
4.
Здесь в полной мере проявляется влияние готики и свойственный Калатраве анимализм. Массивные сдвоенные арки, словно рёбра скелета гигантского животного или рыбы, формируют широкий свод конструкции моста, несущего на себе вес платформ вокзала. Довольно мрачноватые серые своды не давят и не способны вызвать приступ клаустрофобии, скорее наоборот, они создают образ пребывания внутри просторного космического шаттла.
5.
Ориенте иногда ругают по причине того, что билетные кассы не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по всей территории вокзала, однако организации и разделению пассажирских потоков стоит отдать комплимент. Попадающие в главную многоэтажную "пещеру" с площади, граничащей с крупным торговым центром, либо по эскалаторам отправляются на нижние уровни к станции метро, либо по лифтам, заключённым в прозрачные стеклянные шахты, поднимаются наверх к железнодорожным путям.
6.
Внутри вокзала достаточно темно, что пожалуй, я бы отнёс к единственному видимому невооружённым глазом минусу Ориенту. Гораздо приятнее ощущаешь себя либо на платформах под бугорчатой крышей рощи деревьев из металла и стекла, либо в галереях, ведущих к остановкам автовокзала.
7.
На автовокзале на удивление просторно. Сложилось впечатление, что проект Калатрава даже перекрывал по объёмам и охвату пространства потребности города в новом транспортном узле.
8.
Отсюда отправляются и сюда приезжает как внутригородские, так и международные автобусные рейсы, рядом стойка такси, а несмотря на обилие автобусов людей на вокзале можно было пересчитать по пальцам.
9.
Стекло, металл и бетон - ничего лишнего, минимум цветового засилия. Однако для наилучшего и полноценного восприятия стоит приезжать к Ориенте незадолго до наступления сумерек, чтобы увидеть футуристический вокзал в двух ипостасях. Днём это скелет выбросившегося на берег впадающей неподалёку в Атлантику реки Тагус животного, на останках которого выросла роща редких деревьев-эндемиков.
10.
Вечером и ночью после включения подсветки - впечатляющий космопорт с ребристой сетчатой крышей и ответвляющимися в несколько сторон парапетами и массивной нависающей над входом крышей. Лучшие ракурсы открываются от торгового центра Васко да Гама, промежуточной точки на пути к набережной и выставочному центру.
11.
Визитной карточкой Ориенте и самым узнаваемым его элементом остаётся элегантная и графичная крыша. Снаружи кажется, что равномерно, органично и симметрично смятую крышу, вместе с тем довольно абстрактную из-за обилия линий, аккуратно положили на стойки единым покрывалом. Или словно паук сплёл громадную паутину среди торчащих то тут, то там стволов деревьев.
12.
Когда попадаешь на платформы, ощущение целостности крыши отнюдь не улетучивается, а наоборот, усиливается в разы. Симметричные узоры перекрытий навевают аналогии с прожилками на нижней стороне листа.
13.
Сам Сантьяго Калатрава, чей стиль относят к биотеку, говорил: "Метаморфозы форм оптимально решены в животных и растениях с их способностью расти и двигаться. Движение стало для меня источником вдохновения. Складываемость и мобильность - аспекты, интересующие меня все больше с каждым днем. Я посвятил себя изучению живых форм".
14.
Обеспечив удобную транспортную связь между разными районами, построенный специально к проведению "Экспо" 1998го года Ориенте послужил отправной точкой к росту населения в Оливаеше. С учётом того, что дальнейшее расширение Лиссабона по мнению городских властей будет происходить именно в северо-восточном направлении, роль Ориенте в жизни местного сообщества сложно не оценить по достоинству.
15.
А необычная конструкция приводит в район ещё и дополнительные потоки туристов, обычно следующие на метро из аэропорта в южную часть города. Если Вы не отправляетесь на поезде в, скажем, Порту с вокзала Ориенте, то не поленитесь проехать на метро специально, чтобы увидеть шедевр и знаковый проект Сантьяго Калатрава, одного из самых известных современных архитекторов. Keep it locked!
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В 1993м году испанский архитектор Сантьяго Калатрава выиграл публичный конкурс, объявленный городскими властями Лиссабона, поскольку превзошёл их ожидания, представив не просто проект вокзала, а своё видение преобразования некогда сугубо промышленного района Оливаиш в привлекательную для туристов и комфортную для жителей зону и после завершения "Экспо". Помимо визуально притягательного скелетоподобного внешнего облика будущего транспортного хаба Калатрава предложил продлить существовавшую на тот момент улицу до набережной, где располагались основные объекты выставки, и проложить параллельно ей ещё одну новую улицу.
2.
Между двумя улицами возвышалось уникальное по своей структуре здание, объединявшее в себе функции железнодорожного вокзала, автовокзала и станции метро и обеспечивавшее не только быстрый доступ на "Экспо" прилетавшим в близлежащий столичный аэропорт, но и удобство смены видов транспорта для рядовых лиссабонцев. Платформы и восемь железнодорожных путей были приподняты над уровнем земли и помещены под полупрозрачную крышу облегчённой конструкции, покоящуюся на относительно тонких металлических столбах, разветвляющихся к верху подобно пальмовым деревьям. Густая роща даёт ожидающим своего поезда надёжное укрытие от дождя, но практически никак не защищает от боковых порывов ветра.
3.
В то время как верхний уровень возвышается над районом футуристическим оазисом, нижняя часть вокзала, исполненная в бетоне, напоминает огромный просторный грот, скрывающий перемещения людей с одного вида транспорта на другой. Несмотря на тот факт, что Ориенте стал главным транспортным хабом столицы, принимая как поезда ближнего и дальнего следования, так и международные рейсы, внутри не ощущаешь суеты и толкотни, свойственной многим крупным вокзалам.
4.
Здесь в полной мере проявляется влияние готики и свойственный Калатраве анимализм. Массивные сдвоенные арки, словно рёбра скелета гигантского животного или рыбы, формируют широкий свод конструкции моста, несущего на себе вес платформ вокзала. Довольно мрачноватые серые своды не давят и не способны вызвать приступ клаустрофобии, скорее наоборот, они создают образ пребывания внутри просторного космического шаттла.
5.
Ориенте иногда ругают по причине того, что билетные кассы не сосредоточены в одном месте, а раскиданы по всей территории вокзала, однако организации и разделению пассажирских потоков стоит отдать комплимент. Попадающие в главную многоэтажную "пещеру" с площади, граничащей с крупным торговым центром, либо по эскалаторам отправляются на нижние уровни к станции метро, либо по лифтам, заключённым в прозрачные стеклянные шахты, поднимаются наверх к железнодорожным путям.
6.
Внутри вокзала достаточно темно, что пожалуй, я бы отнёс к единственному видимому невооружённым глазом минусу Ориенту. Гораздо приятнее ощущаешь себя либо на платформах под бугорчатой крышей рощи деревьев из металла и стекла, либо в галереях, ведущих к остановкам автовокзала.
7.
На автовокзале на удивление просторно. Сложилось впечатление, что проект Калатрава даже перекрывал по объёмам и охвату пространства потребности города в новом транспортном узле.
8.
Отсюда отправляются и сюда приезжает как внутригородские, так и международные автобусные рейсы, рядом стойка такси, а несмотря на обилие автобусов людей на вокзале можно было пересчитать по пальцам.
9.
Стекло, металл и бетон - ничего лишнего, минимум цветового засилия. Однако для наилучшего и полноценного восприятия стоит приезжать к Ориенте незадолго до наступления сумерек, чтобы увидеть футуристический вокзал в двух ипостасях. Днём это скелет выбросившегося на берег впадающей неподалёку в Атлантику реки Тагус животного, на останках которого выросла роща редких деревьев-эндемиков.
10.
Вечером и ночью после включения подсветки - впечатляющий космопорт с ребристой сетчатой крышей и ответвляющимися в несколько сторон парапетами и массивной нависающей над входом крышей. Лучшие ракурсы открываются от торгового центра Васко да Гама, промежуточной точки на пути к набережной и выставочному центру.
11.
Визитной карточкой Ориенте и самым узнаваемым его элементом остаётся элегантная и графичная крыша. Снаружи кажется, что равномерно, органично и симметрично смятую крышу, вместе с тем довольно абстрактную из-за обилия линий, аккуратно положили на стойки единым покрывалом. Или словно паук сплёл громадную паутину среди торчащих то тут, то там стволов деревьев.
12.
Когда попадаешь на платформы, ощущение целостности крыши отнюдь не улетучивается, а наоборот, усиливается в разы. Симметричные узоры перекрытий навевают аналогии с прожилками на нижней стороне листа.
13.
Сам Сантьяго Калатрава, чей стиль относят к биотеку, говорил: "Метаморфозы форм оптимально решены в животных и растениях с их способностью расти и двигаться. Движение стало для меня источником вдохновения. Складываемость и мобильность - аспекты, интересующие меня все больше с каждым днем. Я посвятил себя изучению живых форм".
14.
Обеспечив удобную транспортную связь между разными районами, построенный специально к проведению "Экспо" 1998го года Ориенте послужил отправной точкой к росту населения в Оливаеше. С учётом того, что дальнейшее расширение Лиссабона по мнению городских властей будет происходить именно в северо-восточном направлении, роль Ориенте в жизни местного сообщества сложно не оценить по достоинству.
15.
А необычная конструкция приводит в район ещё и дополнительные потоки туристов, обычно следующие на метро из аэропорта в южную часть города. Если Вы не отправляетесь на поезде в, скажем, Порту с вокзала Ориенте, то не поленитесь проехать на метро специально, чтобы увидеть шедевр и знаковый проект Сантьяго Калатрава, одного из самых известных современных архитекторов. Keep it locked!
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На белом железном каркасе видна ржавость, следовательно проблема были. Второе, уж больно пошарпаным выглядит открытый бетон, что тоже не добавляет уюта, больше отвращения. По сути красивое, грандиозное сооружение уткнулось в бытовые проблемы, а они уже не добавляют плюсов.
Скромничаешь )
удобство пассажиров и жителей окрестного района стало отправной точной проекта? Браво!
Но бетон все-таки можно было чем-то отделать, не оставлять голым. Местами выглядит как будто не до конца достроили, забыли отделку.