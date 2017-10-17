Вокзал Ориенте - торжество биоморфной архитектуры

Крутейший, но смотрю пара элементов оказалась не продуманная.

На белом железном каркасе видна ржавость, следовательно проблема были. Второе, уж больно пошарпаным выглядит открытый бетон, что тоже не добавляет уюта, больше отвращения. По сути красивое, грандиозное сооружение уткнулось в бытовые проблемы, а они уже не добавляют плюсов. Reply

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У Калатравы бывают проблемы, что либо у его проектов бюджет в процессе существенно вырастает, либо через год-два после окончания строительства приходится что-то доделывать, укреплять или перестраивать. С Ориенте вроде как обошлось, но выглядит пошарпанным. С одной стороны, 20 лет прошло почти, с другой - можно и подкрасить местами. Reply

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Открытый бетон сильно поизносился, нужно придумывать что-то)) Но это взгляд питерского блогера, не более))) Reply

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Возможно, ещё облачная погода сыграла свою роль, что бетон стал серым и хмурым, таким питерским.

Скромничаешь ) Reply

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А это всегда и во всем так, все в этом мире разбивается о быт... Reply

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Ничего себе, красивый вокзал! Такой футуризм мне по духу )) Reply

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Прелестно, дорогой Карандашик, просто прелестно! Reply

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А практичную донну Лауру особенно функциональность привлекла:

удобство пассажиров и жителей окрестного района стало отправной точной проекта? Браво! Reply

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Отправной точкой стал выбор места проведения "Экспо-98", а уж затем строительство вокзала. В условиях промышленного кризиса в Португалии расширение функционала вокзала и рост населения района - заслуга проекта Калатравы. Reply

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грандиозное сооружение. Наверное, там очень важно, чтобы было много указателей, а то и заблудиться можно на такой многоярусной конструкции:)

Но бетон все-таки можно было чем-то отделать, не оставлять голым. Местами выглядит как будто не до конца достроили, забыли отделку. Reply

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Указателей там немного, но заблудиться не получится Reply

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Классно, надо сюда заглянуть в следующий раз... Reply

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Крутецкое сооружение! А арки и правда напоминают скелет динозавра))) Reply

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Я бы там только минут 15 стоял и ахал)) Reply

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Красота! Ночью особенно. Reply

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